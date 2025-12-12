Annette Frier über Wechseljahre: „Mein Körper beerdigt gerade eine Lebensphase“

Die Schauspielerin Annette Frier hat mit „Frier und Fünfzig“ eine Serie über sich in den Wechseljahren gemacht: Die Gründe dafür, erklärt die 51-Jährige im Interview.
Lange als Tabu totgeschwiegen, erleben die Wechseljahre der Frau momentan einen regelrechten Hype: Viel wird darüber diskutiert, geredet und endlich auch geforscht. Trotzdem gab es bisher kaum ein Unterhaltungsformat, das die Wechseljahre thematisiert – bis Schauspielerin Annette Frier mit ihrer Serie „Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage“ auf Sat. 1 durchstartete. In der Comedyserie der etwas anderen Art spielt sie sich selbst in den Wechseljahren – an ihrer Seite viele andere prominente Frauen. Wir haben mit ihr über diese spezielle Phase im Leben einer Frau gesprochen.