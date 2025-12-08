Anlagen gesperrt: Erster Vogelgrippe-Fall im Leipziger Zoo

Flamingos, Gorillas und Tropenhalle bleiben tabu: Wegen eines Vogelgrippe-Falls schließt der Zoo Leipzig einige Anlagen. Besucher werden dennoch zu einer Visite ermuntert.
Der Verdacht auf Vogelgrippe im Leipziger Zoo hat sich bestätigt. Betroffen ist bisher ein toter Krauskopfpelikan, gab der Zoo auf seiner Website bekannt. Weitere Todesfälle oder Nachweise der Vogelgrippe habe es bisher nicht gegeben. In einer konzertierten Aktion seien am Wochenende rund 250 Tiere des Vogelbestands untersucht und Proben entnommen worden.