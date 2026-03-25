Sido hat für November sein nächstes Album "Frieden" angekündigt. Auf dem Titeltrack ist Xavier Naidoo als Feature-Gast zu hören, was unweigerlich Diskussionen auslöst.
Rapper Sido (45) sorgt für Diskussionen. Paul Würdig, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, hat nicht nur ein neues Album angekündigt, sondern auch eine Zusammenarbeit mit dem umstrittenen, ehemaligen Söhne-Mannheims-Gründer Xavier Naidoo (54). Die Neuigkeit enthüllte Sido im Podcast-Format "Hakan Hause Geht" von Hakan Dündük. Ein kurzer Clip der entscheidenden Stelle ist auf TikTok verfügbar.