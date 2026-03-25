Sido hat für November sein nächstes Album "Frieden" angekündigt. Auf dem Titeltrack ist Xavier Naidoo als Feature-Gast zu hören, was unweigerlich Diskussionen auslöst.

Rapper Sido (45) sorgt für Diskussionen. Paul Würdig, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, hat nicht nur ein neues Album angekündigt, sondern auch eine Zusammenarbeit mit dem umstrittenen, ehemaligen Söhne-Mannheims-Gründer Xavier Naidoo (54). Die Neuigkeit enthüllte Sido im Podcast-Format "Hakan Hause Geht" von Hakan Dündük. Ein kurzer Clip der entscheidenden Stelle ist auf TikTok verfügbar.

Sido schafft Aufmerksamkeit mit Xavier Naidoo Sidos nächstes Studioalbum "Frieden" wird demnach am 27. November erscheinen, "so um meinen Geburtstag herum", wie der Rapper erklärt. Als prominenten Feature-Gast auf dem Titeltrack nannte er Xavier Naidoo - eine Entscheidung, die in den Kommentarspalten des Podcast-Auftritts bereits für Diskussionen sorgt.

Die Ankündigung fiel eher beiläufig. In der neuesten Folge von "Hakan Hause Geht" sprach Sido zunächst über anstehende Festivalauftritte - unter anderem wurde er als Headliner des diesjährigen Openair Frauenfeld bestätigt. Erst kurz vor Schluss des Gesprächs ließ er gegenüber Moderator Dündük die Bombe platzen: "Ich bring ja 'n Album raus dieses Jahr." Für die exklusive Ankündigung gab's vom Host prompt ein High Five.

Auf die Ankündigung, auf die sich viele Fans gefreut haben dürften, folgt eine, die Gesprächsstoff liefert. Sido verriet, dass unter den zahlreichen Features des Albums eines für ihn besonders heraussticht: Xavier Naidoo, der auf dem Titeltrack "Frieden" zu hören sein wird. "Es gibt viele Features, aber auf eines bin ich besonders stolz", freut sich Sido über die Zusammenarbeit.

Wann kommt die erste Single?

Zuletzt hatte der Musiker 2022 die Platte "Paul" veröffentlicht. Mit "Frieden" legt Sido sein zehntes Soloalbum vor. Auch der ehemalige "DSDS"-Teilnehmer Menowin Fröhlich (38), ein Cousin Sidos, soll auf "Frieden" zu hören sein. Offen bleibt vorerst, wann Sido die erste Auskopplung aus "Frieden" veröffentlichen wird und ob Fans des Rappers dann die Zusammenarbeit mit Naidoo schon früher zu hören bekommen als Ende November.

Naidoo ist seit Jahren eine der kontroversesten Figuren der deutschen Musikszene: Antisemitische Aussagen, Nähe zum rechtsextremen Milieu und die Verbreitung von Verschwörungstheorien haben seinen Ruf nachhaltig beschädigt.