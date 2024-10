Angriff in Ditzingen: 20-Jähriger wird mit einer Axt bedroht und geschlagen

1 Fünf Unbekannte bedrohen in Hirschlanden einen 20-Jährigen mit einer Axt, rauben ihn aus und schlagen und treten ihn. Die Kripo ermittelt. Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Ein 20-Jähriger ist am Montagabend mit zwei Bekannten eldweg in Hirschlanden unterwegs, als er plötzlich von fünf Unbekannten mit einer Axt attackiert wird.











Fünf Unbekannte haben einen 20-Jährigen in Hirschlanden angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montag gegen 20.30 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe eines Schul- und Sportgeländes in der Schwabstraße. Der Mann war dort mit zwei Bekannten unterwegs. Als sie sich auf einen Baumstamm setzten, wurde der 20-Jährige von den unbekannten Männern mutmaßlich mit einer Axt bedroht. Als er ihnen wie gefordert seinen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld ausgehändigt hatte, traten und schlugen die Fünf auf ihr Opfer ein. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtungen. Die Unbekannten sollen südländischer Erscheinung und zwischen 17 und 19 Jahre alt gewesen sein. Einer trug einen hellen Trainingsanzug, ein weiterer eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite. Die anderen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Kripo unter 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.