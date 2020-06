1 Ein 52-jähriger Mann hatte seine Ehefrau am Freitagabend am Nordbahnhof in Stuttgart niedergestochen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nach einem Messerangriff am Freitagabend in Stuttgart ist eine 42 Jahre alte Frau in der Klinik gestorben. Ihr Ehemann hatte sie auf offener Straße angegriffen.

Stuttgart - Zwei Tage nach einem Messerangriff in Stuttgart ist das 42 Jahre alte Opfer gestorben. Die Frau erlag am Sonntag ihren lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der 52 Jahre alte Ehemann der Frau hatte sie am Freitagabend auf offener Straße niedergestochen. Zuvor war das Paar in Streit geraten. Das Opfer erlitt demnach mehrere Stichverletzungen. Der verdächtige Afghane sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft.

Gegen ihn wird laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst weiter unklar.

