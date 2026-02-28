1 Exiliraner schwenken die historische Iranflagge und fordern die Rückkehr der Schah-Dynastie. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hunderte Exiliraner haben in der Stuttgarter Innenstadt den Angriff auf den Iran gefeiert, mit dem Israel und die USA einen Regimewechsel in Teheran durchsetzen wollen. Auf dem Schlossplatz breiteten Aktivisten ein riesiges Bild von US-Präsident Donald Trump aus. Zu lauter Musik wurde getanzt und gesungen. Immer wieder riefen die Teilnehmer „Nein zur Islamischen Republik“ und schwenkten die Fahnen des historischen Iran in Grün-Weiß-Rot mit Löwe und Schwert in der Mitte.