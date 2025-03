Angreifer des VfB Stuttgart: Darum ist Nick Woltemade noch nicht für die DFB-Elf nominiert

Am Donnerstagvormittag ist Bundestrainer Julian Nagelsmann einigen Medienvertretern per Videokonferenz zugeschaltet, als er seinen Kader für die beiden Spiele im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien (20. und 23. März in Mailand und Dortmund) verkündet – und irgendwann geht es um einen Profi, der nicht dabei ist: Nick Woltemade. Der Angreifer ist beim VfB Stuttgart so etwas wie der Mann der vergangenen Wochen, Woltemade startete durch – tut das aber bei der DFB-Elf zumindest noch nicht bei den Länderspiel-Klassikern gegen den viermaligen Weltmeister.

Nagelsmann also richtet sich, als es um Woltemade geht, direkt und recht pauschal an die besagten Medienvertreter – und sagt dies: „Es ist leider in der Medienwelt immer so: Ihr seid sehr schnelllebig unterwegs, wenn man aber bei Nick sieht, wie lange er sich über einen konstant langen Zeitraum präsentiert hat, wie lange er schon Stammspieler beim VfB ist, wie lange er jetzt Tore schießt und wie lange er schon große Fußstapfen in Stuttgart hinterlässt – das geht jetzt nicht schon seit sieben Monaten so.“

Er finde schon, sagt Nagelsmann also weiter, „dass du über einen längeren Zeitraum und über eine gesamte Saison gute Leistungen bringen musst, wenn du A-Nationalspieler sein willst“. Das aber, so der Bundestrainer, sei mit Blick auf Woltemade nur der eine Punkt, denn: „Im Moment, in der Aktualität, hätte er es sich sicher verdient gehabt, dabei zu sein. Aber wir haben ja auch noch eine U-21-EM im Sommer, in der Nick eine tragende Rolle spielen kann und wird höchstwahrscheinlich.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann Foto: dpa/Jan Woitas

Nagelsmann hat dabei auch die Club-WM (14. Juni bis 13. Juli) im Blick, die im Sommer teils parallel zur U-21-EM (11. bis 28. Juni) stattfindet. Ergo: „Einige Spieler der U 21 werden bei der EM nicht spielen, weil sie bei der Club-WM sind.“ Das ist Woltemade mit dem VfB nicht, weshalb er im Team der deutschen Junioren mehr denn je gebraucht wird. „Ich kann jetzt sagen ‚Ober sticht Unter’ und lade Nick ein, ich kann sagen, den Spieler will ich – und wir haben auch darüber nachgedacht, ihn mitzunehmen gegen Italien“, sagt Nagelsmann: „Aber ich möchte versuchen, auch in der Gesamtheit des DFB zu denken und das zu tun, was gut und gesund ist für die jeweiligen Mannschaften.“