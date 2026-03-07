Angespannte Stadtkasse: Bau des Millionen Euro teuren Radwegs zur Stuttgarter Ruhbank verzögert sich

Eine neue Schnellradverbindung soll das Radfahren von Stuttgart-Ost in Richtung Fernsehturm sicherer machen. Die Planungen gerieten während der Haushaltsberatungen ins Stocken.
Rund 13,8 Millionen Euro soll die neue Radschnellverbindung aus dem Stuttgarter Osten in Richtung Fernsehturm kosten. Bislang wurde im vergangenen Juni aber beim Ausbau der Hauptradroute 41 zwischen der Gänsheide und der Waldau nur eine Vorabmaßnahme umgesetzt. Der Radweg reicht lediglich von der Haltestelle Payerstraße bis kurz unterhalb der Geroksruhe, bereits nach rund 600 Metern hören die grün-weißen Radpiktogramme wieder auf.