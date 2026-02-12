1 Die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie liebt ihre OP-Narben. Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa/Scott A Garfitt

Vor mehr als zehn Jahren ließ sich Angelina Jolie vorsorglich ihre Brüste und Eierstöcke entfernen, um ihr Krebsrisiko zu senken. Heute spricht sie voller Dankbarkeit über ihre Narben.











Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie (50) empfindet eigenen Worten zufolge Liebe für ihre OP-Narben. „Meine Narben sind eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um alles zu tun, was mir möglich war, um so lange wie möglich bei meinen Kindern zu bleiben“, sagte die sechsfache Mutter, die sich wegen ihres hohen Krebsrisikos vorsorglich Brüste und Eierstöcke entfernen ließ, im französischen Radiosender „France Inter“. „Deshalb liebe ich meine Narben und bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich proaktiv für meine Gesundheit einzusetzen“, erklärte Jolie.