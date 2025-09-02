Angebot in Ditzingen: Erstes Pflegeheim für Schöckingen

Wer im kleinsten Ditzinger Teilort lebt, im Alter aber nicht in den eigenen vier Wänden bleiben kann, muss bisher seinen Ort verlassen. Das soll sich ändern.
Wohnen im Alter – jeder hat dazu seine Vorstellungen. Was ist, wenn man in den eigenen vier Wänden nicht mehr versorgt werden kann, aber aus der vertrauten Umgebung auch nicht wegziehen möchte? Die Schöckinger haben keine Wahl, sie müssen in dieser Situation ihren Wohnort verlassen. Denn im kleinsten Ditzinger Teilort gibt es bisher keine stationäre Pflegeeinrichtung. Das soll sich ändern: Mit den Planungen für das Gebiet „Schöckingen Südost“ hat sich der Gemeinderat auch mit den Überlegungen für ein solches Angebots befasst.