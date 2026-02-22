Angebliche Trennung von Mia Goth: Shia LaBeouf zeigt sich mit unbekannter Frau in Bar

Ist Shia LaBeouf über Mia Goth hinweg? Der Schauspieler wurde am Samstagabend mit einer Frau in New Orleans gesichtet. Die beiden sollen vertraut gewirkt und sich geküsst haben.
Shia LaBeouf (39) ist wieder in New Orleans unterwegs. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme wegen einer Schlägerei genießt der Schauspieler erneut das Nachtleben - und zeigt sich dabei auffällig vertraut mit einer unbekannten Frau. Kurz nach dem Bekanntwerden seiner Trennung von Schauspielerin Mia Goth (32) wurde der "Transformers"-Star am Samstagabend mit einer unbekannten Frau in New Orleans gesichtet. Das berichtet das Klatschportal "TMZ", dem entsprechende Videos und Fotos vorliegen.