Angebliche Trennung von Mia Goth: Shia LaBeouf zeigt sich mit unbekannter Frau in Bar

Ist Shia LaBeouf über Mia Goth hinweg? Der Schauspieler wurde am Samstagabend mit einer Frau in New Orleans gesichtet. Die beiden sollen vertraut gewirkt und sich geküsst haben.

Shia LaBeouf (39) ist wieder in New Orleans unterwegs. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme wegen einer Schlägerei genießt der Schauspieler erneut das Nachtleben - und zeigt sich dabei auffällig vertraut mit einer unbekannten Frau. Kurz nach dem Bekanntwerden seiner Trennung von Schauspielerin Mia Goth (32) wurde der "Transformers"-Star am Samstagabend mit einer unbekannten Frau in New Orleans gesichtet. Das berichtet das Klatschportal "TMZ", dem entsprechende Videos und Fotos vorliegen.

Demnach verbrachte LaBeouf über eine Dreiviertelstunde mit der Frau in einer Bar unweit der berühmten Bourbon Street. Auf einem Balkon im Obergeschoss des Lokals tanzten die beiden und zeigten sich Hand in Hand. LaBeouf flüsterte ihr etwas ins Ohr und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dabei blieb es nicht bei einer einzigen Zärtlichkeit: Das Paar soll sich mehrfach geküsst haben. Augenzeugen berichteten "TMZ", dass LaBeouf leicht angeheitert wirkte und getrunken hatte.

Shia LaBeouf und Mia Goth angeblich seit einem Jahr getrennt

Der ausgelassene Abend folgt auf turbulente Tage. LaBeouf war am 17. Februar während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten festgenommen und kurz darauf wieder freigekommen. Er wurde wegen zweier Fälle einfacher Körperverletzung angeklagt. Einem Polizeibericht zufolge soll der Schauspieler zwei Männer geschlagen haben.

Die Schlägerei fällt in eine für LaBeouf schwierige Zeit: Kurz nach dem Vorfall wurde bekannt, dass er und Mia Goth bereits seit einem Jahr getrennt sein sollen. "Ihre Beziehung war schon immer kompliziert. Sie haben sich nicht gut verstanden und hatten im vergangenen Jahr viel Drama", sagte eine Quelle dem "People"-Magazin. Auf Goths Wunsch hin soll LaBeouf aus dem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles ausgezogen sein. Nun soll er in New Orleans leben.

Die Beziehung der beiden war von Höhen und Tiefen geprägt: 2015 sorgte ein Video eines Streits für Schlagzeilen. 2016 gaben sie sich in Las Vegas das Jawort. Später gaben die Behörden jedoch bekannt, dass die Ehe rechtlich nicht gültig war. 2018 wurde ihre Scheidung angekündigt, 2020 wurden sie wieder mit Eheringen gesichtet. Im Frühling 2022 kam Tochter Isabel zur Welt. Nach der angeblichen Trennung sollen sie sich dem "People"-Insider zufolge nun ganz auf ihr Kind und das Co-Parenting konzentrieren.