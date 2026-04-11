Angeblich schon seit Monaten: Neue Liebe? Heather Locklear und Lorenzo Lamas sollen ein Paar sein

Die US-Serienwelt könnte ein neues Traumpaar haben: Wie mehrere Medien berichten, führen Ex-"Melrose-Place"-Star Heather Locklear und Ex-"Falcon Crest"-Darsteller Lorenzo Lamas eine Beziehung.
Heather Locklear (64) und Lorenzo Lamas (68) sollen ein Paar sein. Die ehemalige "Melrose Place"-Schauspielerin und der frühere "Falcon Crest"-Star seien bereits seit einigen Monaten liiert, berichtete das US-Portal "TMZ" und veröffentlichte Fotos vom gemeinsamen Silvesterabend. Gegenüber dem Magazin "People" bestätigte eine Freundin der Schauspielerin die Liebes-Neuigkeit.