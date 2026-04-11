Angeblich schon seit Monaten: Neue Liebe? Heather Locklear und Lorenzo Lamas sollen ein Paar sein

Heather Locklear (64) und Lorenzo Lamas (68) sollen ein Paar sein. Die ehemalige "Melrose Place"-Schauspielerin und der frühere "Falcon Crest"-Star seien bereits seit einigen Monaten liiert, berichtete das US-Portal "TMZ" und veröffentlichte Fotos vom gemeinsamen Silvesterabend. Gegenüber dem Magazin "People" bestätigte eine Freundin der Schauspielerin die Liebes-Neuigkeit.

Sehr vertraut in Las Vegas Die Schnappschüsse sollen am Silvesterabend im beliebten Barry's Steakhouse im Circa Resort & Casino in Las Vegas aufgenommen worden sein. Dort posierten die Stars mit Küchenchef Barry Dakake in der Küche. Wie "TMZ" unter Berufung auf Insider berichtete, soll das Paar einen separaten Tisch gehabt haben und sehr vertraut gewirkt haben.

Heather Locklear, die durch Serien wie "Denver-Clan" und Melrose Place" bekannt geworden ist, war zuvor von 1986 bis 1993 mit Tommy Lee und von 1994 bis 2007 mit Richie Sambora verheiratet, mit dem sie die 28-jährige Tochter Ava hat. Zuletzt führte sie über fünf Jahre eine turbulene On-Off-Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Chris Heisser. Die beiden trennten sich im Mai 2025.

Auch Lorenzo Lamas - Frauenschwarm der 80er und 90er Jahre in "Falcon Crest" und "Renegade" - bringt reichlich Beziehungserfahrung mit: Er war sechsmal verheiratet und hat sechs Kinder. Sohn AJ (42) und Tochter Shayne (40) stammen aus seiner Ehe mit der verstorbenen Michele Smith, die von 1983 bis 1985 dauerte. Tochter Paton (37) hat er mit Daphne Ashbrook, mit der er von 1986 bis 1988 liiert war. Die Töchter Alexandra (28), Victoria (26) und Isabella (25) stammen aus seiner Ehe mit Shauna Sand, die von 1996 bis 2002 dauerte. Von 1981 bis 1982 war er mit Victoria Hilbert verheiratet, von 1989 bis 1993 mit Kathleen Kinmont, von 2011 bis 2018 mit Shawna Craig und von 2023 bis 2025 mit Kenna Scott verheiratet.