Beim "ZDF-Fernsehgarten" steht heute die Schlagerparty im Mittelpunkt - mit Blick auf das ESC-Finale vom Vorabend. Maite Kelly, Hansi Hinterseer und andere Topstars sind dabei.
Der Sonntagvormittag gehört seit vier Jahrzehnten Andrea "Kiwi" Kiewel (60) - und heute hat "Kiwi" allen Grund zur Festtagslaune. In der achten Folge der Jubiläumssaison des "ZDF-Fernsehgartens" (ab 12 Uhr, live aus Mainz) steht eine ausgewachsene Schlagerparty auf dem Programm. Dazu kommt ein Thema, das ganz Europa am Vorabend in Atem gehalten hat: das Finale des Eurovision Song Contests in Wien. Der "Fernsehgarten" greift das auf.