Beim "ZDF-Fernsehgarten" steht heute die Schlagerparty im Mittelpunkt - mit Blick auf das ESC-Finale vom Vorabend. Maite Kelly, Hansi Hinterseer und andere Topstars sind dabei.

Der Sonntagvormittag gehört seit vier Jahrzehnten Andrea "Kiwi" Kiewel (60) - und heute hat "Kiwi" allen Grund zur Festtagslaune. In der achten Folge der Jubiläumssaison des "ZDF-Fernsehgartens" (ab 12 Uhr, live aus Mainz) steht eine ausgewachsene Schlagerparty auf dem Programm. Dazu kommt ein Thema, das ganz Europa am Vorabend in Atem gehalten hat: das Finale des Eurovision Song Contests in Wien. Der "Fernsehgarten" greift das auf.

Köchin und Food-Bloggerin Sally Özcan präsentiert Köstlichkeiten aus der österreichischen Gastgeberstadt und bringt damit ein Stück ESC-Flair direkt in den Mainzer Lerchenberg. Der Blick auf das Finale vom Samstagabend rundet den Wienbezug ab.

Starkes Aufgebot auf der "Fernsehgarten"-Bühne

Das Gästeaufgebot der sonntäglichen TV-Show kann sich sehen lassen: Maite Kelly, Hansi Hinterseer, Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, die Gruppe Fantasy sowie Tiroler Schmäh und Olaf Berger stehen im Laufe der Sendung auf der Bühne. Auch Anna-Maria Zivkov und das Projekt "Falco meets Amadeus" sind angekündigt - letzteres passt thematisch zum Wien-Schwerpunkt des heutigen Tages. Regie führt Claudia Schlappner.

Bernhard Brink, der dienstälteste Fernsehgarten-Stammgast, ist übrigens kein Unbekannter auf dem Lerchenberg: Laut ZDF stand er im August 2025 bereits zum 41. Mal in der Sendung vor der Kamera - ein Rekord, den so schnell niemand brechen dürfte.

40 Jahre live aus Mainz - Jubiläumssaison läuft auf Hochtouren

Die laufende Staffel ist eine besondere: Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Seit der Premiere am 29. Juni 1986, damals noch moderiert von Ilona Christen, ist das Format ein fester Bestandteil des deutschen Sonntagfernsehens. Andrea Kiewel übernahm die Moderation im Jahr 2000 und prägt die Sendung seither wie keine andere.

Bis Ende der Saison 2025 hatte der Fernsehgarten nach ZDF-Angaben insgesamt 1.384 Sendestunden angesammelt, mehr als 5.200 Musikauftritte ausgerichtet und knapp drei Millionen Zuschauer live auf dem Gelände begrüßt. Für die aktuelle Jubiläumssaison sind 20 Folgen geplant, die jeweils sonntags live und open air ausgestrahlt werden. Im ZDF-Streaming steht die aktuelle Ausgabe jeweils ab 14 Uhr in der Mediathek bereit.