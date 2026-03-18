Mit nur 29 Jahren beendete André Schürrle seine Fußballkarriere - als Weltmeister. In einem aktuellen Interview spricht der mittlerweile 35-Jährige über Leistungsdruck, Einsamkeit im Profisport und seine Begeisterung für den Extremsport.
André Schürrle trainiert aktuell für den legendären Marathon des Sables: sieben Tage durch die marokkanische Sahara, 250 Kilometer, Temperaturen von bis zu 40 Grad. Im Interview mit dem "ZEITmagazin MANN" spricht der Weltmeister von 2014 darüber, warum er seine Laufbahn als Fußballprofi bereits mit 29 Jahren beendet hat und was ihn seitdem in den Extremsport zieht.