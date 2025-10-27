Andeutung von Ex-Darsteller des He-Man: Dolph Lundgren deutet Comeback in Masters of the Universe an

1987 verkörperte Dolph Lundgren in der ersten Realverfilmung von "Masters of the Universe" den He-Man. Kehrt der Schwede rund vierzig Jahre später nach Eternia zurück? Eine vielsagende Äußerung lässt dies zumindest vermuten.
Dolph Lundgren (67) könnte auf den Planeten Eternia zurückkehren. In einem TV-Interview mit dem Magazin "Extra" wurde der Schauspieler auf eine Beteiligung im neuen "Masters of the Universe"-Film angesprochen. Im ersten Realfilm innerhalb des Fantasy-Franchises verkörperte Lundgren 1987 den muskelbepackten Helden He-Man.