Andeutung von Ex-Darsteller des He-Man: Dolph Lundgren deutet Comeback in Masters of the Universe an

1987 verkörperte Dolph Lundgren in der ersten Realverfilmung von "Masters of the Universe" den He-Man. Kehrt der Schwede rund vierzig Jahre später nach Eternia zurück? Eine vielsagende Äußerung lässt dies zumindest vermuten.

Dolph Lundgren (67) könnte auf den Planeten Eternia zurückkehren. In einem TV-Interview mit dem Magazin "Extra" wurde der Schauspieler auf eine Beteiligung im neuen "Masters of the Universe"-Film angesprochen. Im ersten Realfilm innerhalb des Fantasy-Franchises verkörperte Lundgren 1987 den muskelbepackten Helden He-Man.

Dolph Lundgrens Aussage gegenüber "Extra" war vielsagend uneindeutig. "Vielleicht, ja, du wirst es dir ansehen müssen, wenn es herauskommt", sagte er mit einem Lächeln. Fans müssen also bis zum 5. Juni 2026 warten. Dann soll die Neuverfilmung von "Masters of the Universe" in den USA starten.

Dolph Lundgren: "Lieber den König spielen"

Dolph Lundgren wurde nicht zum ersten Mal auf ein Comeback im "Masters of the Universe"-Kosmos angesprochen. Eine neue Realverfilmung der 1982 gestarteten Spielzeugreihe ist schließlich seit Jahrzehnten in Planung. Bereits 2012 signalisierte der Schwede gegenüber "IGN" Interesse.

"Ich möchte nicht mehr drei Monate lang mein Hemd ausziehen und diese Windel oder was auch immer ich da trug, einen Lendenschurz, tragen", schränkte Lundgren damals augenzwinkernd ein. "Also würde ich lieber den König spielen". Damit meinte Dolph Lundgren King Randor, den Vater von Prinz Adam, der sich in He-Men verwandeln kann.

Doch bei der Neuverfilmung gibt es ein Problem. Die Rolle des Randor ist bereits vergeben. James Purefoy (61) verkörpert den König. Es gibt aber noch einen anderen König: King D'Vann Grayskull, der erstmals in der animierten Serie "He-Man and the Masters of the Universe" von 2002 auftauchte. Er ist der Ahnherr des Adelsgeschlechts auf dem Planeten Eternia. Spekulationen zufolge könnte Dolph Lundgren diesen Part übernehmen.

Nach seinem Durchbruch als Ivan Drago in "Rocky IV" 1985 landete Dolph Lundgren zwei Jahre später die Rolle des He-Man. Die 1987-Verfilmung ist unter Fans aber verhasst, da sie sich weit von der Mythologie der Actionfiguren und der dazugehörigen TV-Animationsserie entfernt. In der Neuverfilmung wird "Royal Blue"-Star Nicholas Galitzine (31) als He-Man das Schwert von Grayskull schwingen.