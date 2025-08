And Just Like That...: HBO-Serie endet mit aktueller Staffel

Die beliebte New-York-Serie "And Just Like That..." wird mit der aktuellen Staffel enden, noch zwei Episoden erscheinen. Das gab Showrunner Michael Patrick King bekannt. Der Serienverantwortliche sprach von einem "wunderbaren Ort, um aufzuhören".

Und einfach so ist es vorbei. Die HBO Max-Serie "And Just Like That...", eine Fortsetzung der Kultserie "Sex and the City", endet überraschend mit der aktuellen, dritten Staffel. Das hat Showrunner Michael Patrick King (70) am Freitag auf X bekannt gegeben. "Und einfach so... kommt die fortlaufende Erzählung des 'Sex and the City'-Universums zu einem Ende", schrieb King dort in einem Beitrag. Während der Serienmacher und Regisseur das Drehbuch zur finalen Episode der aktuellen Staffel verfasste, sei ihm klargeworden, "dass dies ein wunderbarer Ort sein könnte, um aufzuhören".

Sarah Jessica Parker auch an Entscheidung beteiligt

Gemeinsam mit Serienstar Sarah Jessica Parker (60), die seit der ersten "Sex and the City"-Episode aus dem Jahr 1998 Hauptfigur Carrie Bradshaw verkörperte, sowie HBO-Chef Casey Bloys sei die Entscheidung getroffen worden. Enden wird "And Just Like That..." nun mit einem zweiteiligen Finale, das am 7. und 14. August in den USA beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein wird und jeweils einen Tag später in Deutschland bei Sky und Wow.

Die Entscheidung zum Beenden der Erfolgsserie fiel demnach schon vor einiger Zeit, wurde jedoch erst jetzt bekannt gegeben. Serienmacher King dazu: "Sarah Jessica Parker und ich haben mit der Bekanntgabe der Nachricht bis jetzt gewartet, weil wir nicht wollten, dass das Wort 'final' den Spaß an der Serie überschattet. Mit großer Dankbarkeit wenden wir uns an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Charaktere über all die Jahre in ihr Zuhause und in ihre Herzen gelassen haben."

Auch Sarah Jessica Parker und Kristin Davis nehmen Abschied

Serienstar Sarah Jessica Parker hat ihrerseits auf Instagram auf das Ende von "And Just Like That..." reagiert. Sie teilte eine emotionale Montage von Carries besten Momenten und verfasste dazu ein Gedicht über das Ende ihrer Figur.

"Carrie Bradshaw hat 27 Jahre lang meinen beruflichen Herzschlag dominiert. Ich glaube, ich habe sie von allen am meisten geliebt", schreibt Parker. "Ich weiß, dass andere sie genauso geliebt haben wie ich. Ich war frustriert, habe sie verurteilt und ihr die Daumen gedrückt. Die Sinfonie all dieser Emotionen war der beste Soundtrack und der konsequenteste Begleiter."

Auch Kristin Davis (60), die ebenfalls seit der ersten "Sex and the City"-Episode Fan-Liebling Charlotte York verkörperte, äußerte sich auf Instagram. "Ich bin zutiefst traurig. Ich liebe unsere ganze wunderbare Besetzung und Crew. 400 Künstler, die so hart und mit großer Liebe an unserer Show arbeiten. Und an unsere treuen Fans: Wir lieben euch für immer und ewig", schrieb sie dort.

Die Nachfolgeserie "And Just Like That..." debütierte im Jahr 2021, stieß auf gewaltigen Zuspruch des Publikums und rief gemischte Kritikerreaktionen hervor. Die Originalserie "Sex and the City" wurde ursprünglich von 1998 bis 2004 auf HBO ausgestrahlt. 2008 und 2010 folgten die Kinofilme "Sex and the City 1" und Teil zwei.