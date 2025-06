Analyse von Verivox: Heizölpreise steigen nach Israels Angriff auf Iran

1 Die Preise für Heizöl sind gestiegen (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Angriff Israels auf den Iran wirkt sich hierzulande auf die Heizölpreise aus – das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox.











Nach dem Angriff Israels auf den Iran sind die Heizölpreise in Deutschland gestiegen. 100 Liter Heizöl kosten im Schnitt derzeit rund 93 Euro, wie aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, aus der die Funke-Zeitungen am Sonntag zitierten. Im Mai lag der Preis für diese Menge durchschnittlich bei 87 Euro – das war laut Verivox so wenig wie seit zwei Jahren nicht.