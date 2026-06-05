An Formel-1-Strecke in Monaco: Fürstin Charlène strahlt in Rot

Das Formel-1-Prestigerennen in Monaco steht an. Fürstin Charlène hat die Strecke gemeinsam mit ihrem Ehemann besichtigt und dabei einen stylischen Auftritt hingelegt.

Am Wochenende findet erneut der Große Preis von Monaco statt. Rund um das Formel-1-Event ist auch das monegassische Fürstenhaus präsent: Fürst Albert II. (68) und Ehefrau Fürstin Charlène (48) haben am Freitag vor dem Training das Fahrerlager und die Strecke besucht. Das Paar posierte unter anderem neben einem Feuerwehrauto, dessen Farbe Charlène perfekt widerspiegelte.

Begegnung mit Max Verstappen Die 48-Jährige wählte für den Anlass eine knöchellange, ärmellose Robe in kräftigem Rot. Ein tiefer Ausschnitt und ein Taillengürtel rundeten den stylischen Look ab. Dazu kombinierte sie spitze Heels in derselben Farbe und trug zeitweise eine Sonnenbrille. Fürst Albert kam im Anzug und trug zeitweise eine Kappe, was den Look legerer wirken ließ.

Auf Farbe setzte Fürstin Charlène bereits am Donnerstag bei einem Empfang für die Formel-1-Fahrer. Sie wählte einen Look in Türkis. "Ihre Königlichen Hoheiten Albert II. und Charlène in Begleitung von Max Verstappen und Kelly Piquet beim Empfang zum 83. Formel-1-Grand-Prix von Monaco, der heute Abend im Ozeanographischen Museum stattfand", hieß es in einem Instagram-Post, der die Begegnung des royalen Paars mit dem Rennfahrer Max Verstappen (28) und seiner Partnerin in einem Bild festhielt.

Das Formel-1-Rennen durch die engen Straßen des Fürstentums verspricht meist ein Spektakel, das viele prominente Zuschauer anzieht. Am Samstag steht ab 16 Uhr das Qualifying an, der Startschuss für den Grand Prix fällt am Sonntag um 15 Uhr.