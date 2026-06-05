An Formel-1-Strecke in Monaco: Fürstin Charlène strahlt in Rot

Das Formel-1-Prestigerennen in Monaco steht an. Fürstin Charlène hat die Strecke gemeinsam mit ihrem Ehemann besichtigt und dabei einen stylischen Auftritt hingelegt.
Am Wochenende findet erneut der Große Preis von Monaco statt. Rund um das Formel-1-Event ist auch das monegassische Fürstenhaus präsent: Fürst Albert II. (68) und Ehefrau Fürstin Charlène (48) haben am Freitag vor dem Training das Fahrerlager und die Strecke besucht. Das Paar posierte unter anderem neben einem Feuerwehrauto, dessen Farbe Charlène perfekt widerspiegelte.