Fürstin Charlène von Monaco hat ein neues offizielles Amt übernommen: Das Monegassische Olympische Komitee ernannte sie zur Vizepräsidentin. An der Seite ihres Mannes Fürst Albert will sie sich für die Spitzensportler des Fürstentums einsetzen.

Fürstin Charlène von Monaco (48) hat eine neue Aufgabe übernommen, die ihr sichtlich am Herzen liegt: Das Monegassische Olympische Komitee (COM) wählte sie in seiner jüngsten Hauptversammlung zur Vizepräsidentin. Die frühere Schwimm-Olympionikin tritt das Amt in einem Moment an, der für sie laut "Nice-Matin" besondere Symbolkraft trägt: Das internationale Schwimm-Meeting "Mare Nostrum" findet an diesem Wochenende im Centre Nautique Albert II. in Monaco statt.

Das neue Amt verbindet zwei Menschen, die den Sport von innen kennen: Fürstin Charlène, die bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney für Südafrika im Schwimmen antrat, arbeitet künftig als Vizepräsidentin an der Seite ihres Mannes Fürst Albert II. (68), der das Komitee seit 1994 als Präsident führt und selbst als Bobfahrer an fünf Olympischen Spielen teilnahm.

"Der Sport trägt eine Verantwortung: zu vereinen, zu inspirieren"

In einem offiziellen Statement des Fürstenpalastes erläuterte Charlène ihre Motivation für das neue Engagement: "Der Sport hat mir Disziplin, Respekt und das Über-sich-Hinauswachsen beigebracht. Ich möchte diese Erfahrung heute in den Dienst der Athleten stellen. Mit einem tiefen Gefühl der Verpflichtung nehme ich dieses Amt an. Der Sport bringt das Streben nach Spitzenleistungen mit sich, aber auch eine Verantwortung: die Verantwortung, Menschen zusammenzubringen, zu inspirieren und Werte weiterzugeben."

Laut der Mitteilung des Fürstenhauses Monaco auf Instagram wird das Paar gemeinsam mit dem COM daran arbeiten, "die monegassischen Athleten auf ihrem Weg zu begleiten und die Optimierung ihrer Vorbereitung und Leistung voranzutreiben". Fürstin Charlène soll dabei gezielt am Ausbau von Förderprogrammen für den Spitzensport mitwirken sowie für einen inklusiven, solidarischen und ethisch fundierten Sport eintreten.

Über ihre sportliche Leidenschaft hinaus bringt die Fürstin bereits Erfahrung in Führungspositionen in sportlichem Kontext mit: Als Präsidentin des Monegassischen Rugby-Verbandes und langjährige Fürsprecherin der Special Olympics ist sie im Fürstentum längst eine feste Größe im institutionellen Sport.