Fürstin Charlène von Monaco hat ein neues offizielles Amt übernommen: Das Monegassische Olympische Komitee ernannte sie zur Vizepräsidentin. An der Seite ihres Mannes Fürst Albert will sie sich für die Spitzensportler des Fürstentums einsetzen.
Fürstin Charlène von Monaco (48) hat eine neue Aufgabe übernommen, die ihr sichtlich am Herzen liegt: Das Monegassische Olympische Komitee (COM) wählte sie in seiner jüngsten Hauptversammlung zur Vizepräsidentin. Die frühere Schwimm-Olympionikin tritt das Amt in einem Moment an, der für sie laut "Nice-Matin" besondere Symbolkraft trägt: Das internationale Schwimm-Meeting "Mare Nostrum" findet an diesem Wochenende im Centre Nautique Albert II. in Monaco statt.