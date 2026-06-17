An den Folgen einer Hirnhautentzündung: The Ring-Schauspielerin Daveigh Chase stirbt mit nur 35 Jahren

Die US-Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Laut ihrem Partner erlag sie den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung. Chase wurde unter anderem als Stimme der beliebten Kinderfigur Lilo und als Samara aus "The Ring" bekannt.

Die US-Schauspielerin Daveigh Chase (1990-2026) ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Ihr Partner Roy Hernandez bestätigte den Tod gegenüber dem Entertainment-Portal "TMZ". Demnach erlag Chase am 16. Juni den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutinfektion, die in eine Sepsis überging. Dies habe dazu geführt, dass ihr Körper nach und nach versagte. Eine amtliche Todesursache wurde bislang nicht mitgeteilt.

Spendenkampagne für Daveigh Chase Ihr Partner erstellte kurz vor ihrem Tod eine Spendenkampagne auf GoFundMe, um Chase in ihren letzten Lebenstagen Unterstützung sowie Trost und Frieden schenken zu können. Auf der Website schreibt ihr Partner von seiner Schilderung nach schwierigen Lebensumständen der Schauspielerin: "Daveigh Chase, meine Freundin, war schon immer ein Licht in meinem Leben. Viele kennen sie als talentierte Kinderdarstellerin [...]. Doch hinter den Kulissen hat sie mehr als genug Schwierigkeiten durchgemacht."

"Als wir uns kennenlernten, versprach ich ihr, sie zu beschützen und ihr die Liebe und den Trost zu geben, die sie verdiente. Gemeinsam fanden wir Momente des Glücks und der Hoffnung", heißt es zu der Spendenkampagne weiter. Chase habe sich vor allem einen Ort gewünscht, an dem beide sicher zusammenleben könnten: "Jetzt möchte ich ihr mehr denn je dieses Gefühl von Zuhause und Frieden in ihren letzten Tagen schenken."

Sie wurde als Lilo bekannt

Ihren Durchbruch feierte Daveigh Chase als Stimme der hawaiianischen Titelheldin Lilo in Disneys Animationsfilm "Lilo & Stitch". Für ihre Synchron-Leistung wurde sie mit einem Annie Award ausgezeichnet.

In den folgenden Jahren übernahm sie die Rolle auch in mehreren Fortsetzungen und Serienformaten, darunter "Stitch! The Movie" (2003). Zudem sprach sie die Hauptfigur Chihiro in der englischen Fassung von Hayao Miyazakis oscarprämiertem Animationsfilm "Chihiros Reise ins Zauberland".

Auch im Horror-Genre machte sich Daveigh Chase einen Namen: In der US-Neuverfilmung "The Ring" verkörperte sie Samara Morgan und wurde dafür mit einem MTV Movie Award als beste Bösewichtin ausgezeichnet. Ab 2006 war sie zudem in einer wiederkehrenden Rolle in der HBO-Serie "Big Love" zu sehen. Weitere Auftritte hatte sie unter anderem in "Donnie Darko", "Sabrina - Total verhext" und "Beethoven auf Schatzsuche".