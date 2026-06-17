An den Folgen einer Hirnhautentzündung: The Ring-Schauspielerin Daveigh Chase stirbt mit nur 35 Jahren

Die US-Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Laut ihrem Partner erlag sie den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung. Chase wurde unter anderem als Stimme der beliebten Kinderfigur Lilo und als Samara aus "The Ring" bekannt.
Die US-Schauspielerin Daveigh Chase (1990-2026) ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Ihr Partner Roy Hernandez bestätigte den Tod gegenüber dem Entertainment-Portal "TMZ". Demnach erlag Chase am 16. Juni den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutinfektion, die in eine Sepsis überging. Dies habe dazu geführt, dass ihr Körper nach und nach versagte. Eine amtliche Todesursache wurde bislang nicht mitgeteilt.