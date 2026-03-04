Amphibienhelfer in Stuttgart: Wenn die Waschbären die Kröten entdecken, wird es ernst

Im Frühjahr wandern die Amphibien zu ihren Laichgewässern. Dass sie dort auch sicher ankommen, dafür sorgen in Stuttgart Helfer wie Stefan Kress vom Nabu. Wir haben ihn begleitet.
Es ist einer der ersten vorfrühlingshaft warmen Tage in diesem Jahr. Aber es ist noch frisch, als Stefan Kress am Morgen die gelbe Warnweste überzieht, Eimer und Teleskopstange in die Hand nimmt und losgeht. Immer den Zaun entlang. Der verläuft an der Falkenstraße in Stuttgart-Sonnenberg und soll verhindern, dass Amphibien wie Kröten, Frösche oder Molche den Tod unterm Autoreifen finden.