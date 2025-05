Am 26. Mai 2025 fanden die diesjährigen American Music Awards in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada statt. Alle Gewinner aller Kategorien im Überblick.

American Music Awards: Alle Gewinner und Nominierten

Artist of the Year: Billie Eilish

Ariana Grande

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

New Artist of the Year: Gracie Abrams

Benson Boone

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman

Album of the Year: Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Beyoncé – Cowboy Carter

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli xcx – Brat

Gracie Abrams – The Secret of Us

Future & Metro Boomin – We Don’t Trust You

Kendrick Lamar – GNX

Post Malone – F1 Trillion

Sabrina Carpenter – Short n‘ Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Song of the Year: Billie Eilish – Birds of a Feather

Benson Boone – Beautiful Things

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Hozier – Too Sweet

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Sabrina Carpenter – Espresso

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Teddy Swims – Lose Control

Collaboration of the Year: Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Marshmello & Kane Brown – Miles on It

Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Social Song of the Year: Doechii – Anxiety

Chappell Roan – Hot to Go!

Djo – End of Beginning

Lola Young – Messy

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Tommy Richman – Million Dollar Baby

Favorite Touring Artist: Billie Eilish

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Favorite Music Video: Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Benson Boone – Beautiful Things

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Kendrick Lamar – Not Like Us

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Favorite Male Pop Artist: Bruno Mars

Benson Boone

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd

Favorite Female Pop Artist: Billie Eilish

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Favorite Pop Album: Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli xcx – Brat

Sabrina Carpenter – Short n‘ Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Favorite Pop Song: Billie Eilish – Birds of a Feather

Benson Boone – Beautiful Things

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Sabrina Carpenter – Espresso

Teddy Swims – Lose Control

Favorite Male Country Artist: Post Malone

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Shaboozey

Favorite Female Country Artist: Beyoncé

Ella Langley

Kacey Musgraves

Lainey Wilson

Megan Moroney

Favorite Country Duo or Group: Dan + Shay

Old Dominion

Pamalee

The Red Clay Strays

Zac Brown Band

Favorite Country Album: Beyoncé – Cowboy Carter

Jelly Roll – Beautifully Broken

Megan Moroney – Am I Okay?

Post Malone – F1 Trillion

Shaboozey – Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going

Favorite Country Song: Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Jelly Roll – I Am Not Okay

Koe Wetzel feat. Jessie Murph – High Road

Luke Combs – Ain’t No Love in Oklahoma

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Favorite Male Hip-Hop Artist: Eminem

Drake

Future

Kendrick Lamar

Tyler, the Creator

Favorite Female Hip-Hop Artist: Megan Thee Stallion

Doechii

GloRilla

Latto

Sexyy Red

Favorite Hip-Hop Album: Eminem – The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Future & Metro Boomin – We Don’t Trust You

Gunna – One of Wun

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, the Creator – Chromakopia

Favorite Hip-Hop Song: Kendrick Lamar – Not Like Us

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

GloRilla – TGIF

GloRilla & Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Favorite Male R&B Artist: The Weeknd

Bryson Tiller

Chris Brown

PartyNextDoor

Usher

Favorite Female R&B Artist: SZA

Kehlani

Muni Long

Summer Walker

Tyla

Favorite R&B Album: The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Bryson Tiller – Bryson Tiller

PartyNextDoor – PartyNextDoor 4

PartyNextDoor & Drake – Some Sexy Songs 4 U

SZA – Lana

Favorite R&B Song: SZA – Saturn

Chris Brown – Residuals

Muni Long – Made for Me

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Tommy Richman – Million Dollar Baby

Favorite Male Latin Artist: Bad Bunny

Feid

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Favorite Female Latin Artist: Becky G

Karol G

Natti Natasha

Shakira

Young Miko

Favorite Latin Duo or Group: Julión Álvarez

Calibre 50

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Favorite Latin Album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Fuerza Regida – Dolido Pero No Arrepentido

Peso Pluma – Éxodo

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Tito Double P – Incómodo

Favorite Latin Song: Shakira – Soltera

Bad Bunny – DTMF

FloyyMenor & Chris MJ – Gata Only

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Óscar Maydon & Fuerza Regida – Tu Boda

Favorite Rock Artist: Twenty One Pilots

Hozier

Linkin Park

Pearl Jam

Zach Bryan

Favorite Rock Song: Linkin Park – The Emptiness Machine

Green Day – Dilemma

Hozier – Too Sweet

Myles Smith – Stargazing

Zach Bryan – Pink Skies

Favorite Rock Album: Twenty One Pilots – Clancy

Hozier – Unreal Unearth

Koe Wetzel – 9 Lives

The Marías – Submarine

Zach Bryan – The Great American Bar Scene

Favorite Dance/Electronic Artist: Lady Gaga

Charli xcx

Davied Guetta

John Summit

Marshmello

Favorite Soundtrack: Arcane League of Legends: Season 2

Hazbin Hotel

Moana 2

Twisters: The Album

Wicked: The Soundtrack

Favorite Afrobeats Artist: Tyla

Asake

Rema

Tems

Wizkid

Favorite K-Pop Artist: RM

Ateez

Jimin

Rosé

Stray Kids

Special Awards

Icon Award: Janet Jackson

Lifetime Achievement Award: Rod Stewart

Veterans Voice Award: Zac Brown

Wer hat die meisten Awards gewonnen?

Billie Eilish räumte in diesem Jahr besonders ab: Sie gewann nicht nur 7 Preise – die meisten des Abends –, sondern triumphierte in jeder Kategorie, in der sie nominiert war. Lady Gaga und Bruno Mars wurden jeweils dreifach ausgezeichnet.