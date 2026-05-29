American Football Kornwestheim: Cougars wollen Flow bei den Razorbacks nach intensivem Gegnerstudium fortsetzen

Grau ist bekanntlich alle Theorie – deshalb nutzten die American Footballer der Kornwestheim Cougars das unerwartet frei Wochenende durch die Spielabsage und den Rückzug der Schwäbisch Hall Unicorns II in der Oberliga Baden-Württemberg , um gleich doppelt aktiv in die Praxis einzusteigen. Einerseits besuchten Spieler und Trainer die Begegnung der beiden kommenden Gegner Ravensburg Razorbacks 2 gegen die Red Knights aus Tübingen, um deren strategische und athletische Ausrichtung danach zu analysieren.

Cougars peilen den dritten Platz an Zudem waren die Footballer selbst auf dem Platz bei einer Einheit aktiv und legten danach noch eine Analyseeinheit ein, in der man die Erkenntnisse aus dem Duell Tübingen Red Knight gegen Ravensburg, das 45:13 für die Tübinger endete, aufarbeitete.

Die Fans der Cougars können sich an diesem Sonntag ab 15 Uhr im Auswärtsspiel bei den Razorbacks II von den daraus gewonnen Erkenntnissen überzeugen. Nach dem Sieg im Derby gegen die Ludwigsburg Bulldogs wollen die Kornwestheimer ihren Flow fortsetzen. Der sonntägliche Gegner Ravensburg sollte trotz der Niederlage gegen Tübingen aber nicht unterschätzt werden. „Das Ergebnis täuscht – besonders der Ravensburger Offense gelang es die vermeintlich stärkste Defense der Liga aus Tübingen zweimal mit starkem Runplay zu überwinden“, sagt Andreas Geibel, der Headcoach der Cougars.

Die Cougars schauen in der Tabelle nach oben. Foto: Peter Mann/ Archiv

Unabhängig von Gesamtergebnis sei dies in dieser Season noch keinem Team gelungen. Die Cougars sind also vorgewarnt und gut beraten ihre Analysen zu verinnerlichen und den Tabellenfünften sehr ernst zu nehmen. Die Konstellation ist in der Oberliga sehr eng – bedingt auch durch den Rückzug der Unicorns. Mit einem Sieg würden die Ravensburger an den Cougars vorbeiziehen- gewinnen aber die Kornwestheimer würden sie zumindest temporär an Ludwigsburg vorbeiziehen und auf Platz drei vorrücken. Überhaupt ist der Druck ein bisschen weg beim Geibel-Team, nachdem es durch das Ausscheider von Schwäbisch Hall 2 in dieser Runde keinen Absteiger geben wird. Die Cougars schauen deshalb lieber nach oben in der Tabelle. Überraschung nicht ausgeschlossen.