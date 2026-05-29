American Football Kornwestheim: Cougars wollen Flow bei den Razorbacks nach intensivem Gegnerstudium fortsetzen

Die Kornwestheimer Footballer haben den sonntäglichen Gegner aus Ravensburg intensiv studiert und wollen auf Rang drei in der Oberliga vorrücken.
Grau ist bekanntlich alle Theorie – deshalb nutzten die American Footballer der Kornwestheim Cougars das unerwartet frei Wochenende durch die Spielabsage und den Rückzug der Schwäbisch Hall Unicorns II in der Oberliga Baden-Württemberg , um gleich doppelt aktiv in die Praxis einzusteigen. Einerseits besuchten Spieler und Trainer die Begegnung der beiden kommenden Gegner Ravensburg Razorbacks 2 gegen die Red Knights aus Tübingen, um deren strategische und athletische Ausrichtung danach zu analysieren.