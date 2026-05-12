Barbara Schöneberger ist beim Eurovision Song Contest im Einsatz - deshalb übernimmt Jessy Wellmer am Freitag neben Hubertus Meyer-Burckhardt die "NDR Talk Show". Diese Gäste sind dabei.
Üblicherweise begrüßen Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Barbara Schöneberger (52) am Freitagabend gemeinsam die Gäste der "NDR Talk Show" in Hamburg. In dieser Woche gibt es jedoch eine Änderung: Schöneberger ist rund um den Eurovision Song Contest im Einsatz, deshalb nimmt Jessy Wellmer (46) an Meyer-Burckhardts Seite Platz. Die Sendung läuft am Freitag, 15. Mai, von 22 bis 24 Uhr im NDR Fernsehen.