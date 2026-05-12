Barbara Schöneberger ist beim Eurovision Song Contest im Einsatz - deshalb übernimmt Jessy Wellmer am Freitag neben Hubertus Meyer-Burckhardt die "NDR Talk Show". Diese Gäste sind dabei.

Üblicherweise begrüßen Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Barbara Schöneberger (52) am Freitagabend gemeinsam die Gäste der "NDR Talk Show" in Hamburg. In dieser Woche gibt es jedoch eine Änderung: Schöneberger ist rund um den Eurovision Song Contest im Einsatz, deshalb nimmt Jessy Wellmer (46) an Meyer-Burckhardts Seite Platz. Die Sendung läuft am Freitag, 15. Mai, von 22 bis 24 Uhr im NDR Fernsehen.

Barbara Schöneberger führt am Samstag, 18. Mai, ab 20:15 Uhr im Ersten durch die Sendung "Eurovision Song Contest 2026 - Der Countdown" und begleitet damit die heiße Phase vor dem internationalen Musikwettbewerb, der jedes Jahr Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme lockt.

"NDR Talk Show": Von Parodie-Stars bis Mental-Experiment

Die "NDR Talk Show" zählt zu den traditionsreichsten Talkformaten im deutschen Fernsehen und steht seit Jahrzehnten für eine Mischung aus Unterhaltung, Gesellschaftsthemen und persönlichen Lebensgeschichten. Genau diese Mischung spiegelt sich auch diesmal in der Gästeliste wider.

Mit Martina Hill und Max Giermann kommen zwei der bekanntesten Gesichter der deutschen Comedy-Szene ins Studio. Beide sind seit Jahren für ihre Parodien und Sketche beliebt und stehen aktuell wieder gemeinsam für die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing" vor der Kamera, die ab 14. Mai startet.

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, die viele vor allem aus dem Rostocker "Polizeiruf 110" kennen, stellt ihre neue TV-Komödie "Rosen und Reis" vor. Besonders emotional dürfte der Auftritt von Monika Peitsch werden. Die 89-jährige Schauspielerin blickt auf eine jahrzehntelange Karriere in Film, Fernsehen und Theater zurück. Mit 80 Jahren hat sie geheiratet und zeigt damit, dass persönliche Neuanfänge keine Frage des Alters sind.

Bestsellerautorin und Gynäkologin Sheila de Liz plädiert seit Jahren für einen offeneren Umgang mit Tabuthemen - diesmal spricht sie über Sexualität im Alter. ARD-Korrespondentin Annette Dittert berichtet über den britischen Alltag nach dem Brexit.

Für Unterhaltung sorgt außerdem Mentalist Timon Krause mit Einblicken in seine verblüffenden Experimente. Musik- und Medienwissenschaftler Markus Henrik, besser bekannt als "Dr. Pop", analysiert schließlich anhand bekannter Songs, warum Musik so starken Einfluss auf Emotionen und Erinnerungen hat.