Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi: Am Sonntagabend feiert die neue "Grill den Henssler"-Jury ihren Einstand. Das schätzt Steffen Henssler an der neuen Konstellation.
Am 1. März geht es in eine neue "Grill den Henssler"-Staffel (20:15 Uhr bei VOX, auch auf RTL+). Zum Auftakt werden sich Jochen Schropp, das Ehepaar Leyla und Mike Heiter sowie Lilly Becker den Herausforderungen am Herd gegen Steffen Henssler stellen, Johann Lafer steht ihnen als Coach zur Seite. Moderiert wird die Show weiterhin von Laura Wontorra. Doch ein besonderes Augenmerk liegt auf der neuen Jury, von der sich Steffen Henssler (53) überzeugt zeigt.