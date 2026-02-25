Am 1. März geht es in eine neue "Grill den Henssler"-Staffel (20:15 Uhr bei VOX, auch auf RTL+). Zum Auftakt werden sich Jochen Schropp, das Ehepaar Leyla und Mike Heiter sowie Lilly Becker den Herausforderungen am Herd gegen Steffen Henssler stellen, Johann Lafer steht ihnen als Coach zur Seite. Moderiert wird die Show weiterhin von Laura Wontorra. Doch ein besonderes Augenmerk liegt auf der neuen Jury, von der sich Steffen Henssler (53) überzeugt zeigt.

Trio mit Fachwissen "Mit Jana Ina Zarrella bleibt eine starke Frau mit viel Ahnung dabei", erklärt er laut Folgen-Ankündigung über die Ehefrau (49) von Giovanni Zarrella (47), die seit 2022 Teil der Jury ist. Joachim Llambi (61) habe schon im Sommer-Special bewiesen, "wie viel Fachwissen er mitbringt", stellt Henssler weiter fest. "Und Alexander Herrmann liefert genau die Koch-Kompetenz in der Jury, die es braucht. Einfach ein geiler Typ. Ich mag ihn sehr - alte Liebe rostet nicht."

"Ich esse sehr gerne und stehe auch selbst ab und zu in der Küche", preist Llambi sein Expertenwissen an. Er war in der Sendung zuvor nicht nur als Gastjuror, sondern auch mehrfach als Teilnehmer zu sehen. Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann (54), der ebenfalls schon Teil der "Europa grillt den Henssler"-Jury war, freut sich auf die Spontanität und die Dynamik der Sendung: "Es ist immer eine große Überraschung, denn du weißt nie, was passiert. Das liebe ich so an dieser Sendung. Und Steffen Henssler ist dabei natürlich der Fels in der Brandung."

Der Wechsel am Jurytisch von "Grill den Henssler" folgt auf den Abschied zweier langjähriger Gesichter der Show. Reiner Calmund (77) verabschiedete sich im September nach 18 Jahren und über 1.900 probierten Gerichten von "Grill den Henssler", weil er kürzertreten wollte. Christian Rach (68), seit 2019 als Jurymitglied dabei, verkündete im Staffelfinale des Sommerspecials im Oktober überraschend seinen Ausstieg.

Ende Januar wurde Llambi als neuer fester Juror verkündet. Er freue sich "riesig" über den neuen Job, betonte Llambi in einem Instagram-Clip. "Man darf leckeres Essen genießen und man darf es auch noch bewerten." Reiner Calmund freute sich unter dem Post mit dem "Let's Dance"-Juror mit: "Lieber Joachim, ich freue mich riesig, dass du dabei bist - ich sitze auf jeden Fall vor der Flimmerkiste. Lass es dir schmecken!"