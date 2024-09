Am Samstag in Winnenden: Gemütliches Couch-Konzert mit Jeanette Biedermann

Die neue Eventreihe in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden startet mit der beliebten Sängerin und Schauspielerin – mit 200 Sitzplätze auf Sofas und Sesseln sowie 200 Plätzen an Stehtischen in der Halle.

Man kennt sie als Schauspielerin in der RTL-Erfolgsserie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ und aus zahlreichen Fernsehshows wie „Sing mein Song“ oder „The Masked Singer“, zudem ist sie als Sängerin auf den großen Bühnen zu Hause. Doch nun präsentiert sich Jeanette Biedermann in fast kuscheligem Ambiente – als Premierengast einer neuen Eventreihe in Winnenden unter dem Titel „Couch-Konzert“.

Die Bühne steht mitten in der Halle

Bis zu 200 Sitzplätze auf Sofas und Sesseln, sowie 200 Plätze an Stehtischen, teilweise mit Barhockern, bieten in der Hermann-Schwab-Halle eine ungewöhnliche Kulisse für das Konzert von Jeanette Biedermann mit ihrer Band. Die Bühne ist mittig in der Halle platziert, das Publikum sitzt im Halbkreis ganz nah an den Künstlern. Mit vielen Lichterketten und Lichteffekten wird eine intime „Hautnah-Stimmung“ erzeugt, wie im heimischen Wohnzimmer. Biedermann spielt ein Akustik-Set mit kleiner Besetzung – „live und ungeschönt“, wie es in einer Mitteilung der PM Event Gesellschaft mit Sitz in Weissach im Tal heißt.

Die 44-Jährige hat in ihrer Karriere neun Soloalben veröffentlicht, die sich alle in den Top Ten der deutschen Musikcharts platziert haben. Im Frühjahr 2025 startet sie mit ihrer siebten Solotour.

Jeanette Biedermann spielt zwei Stunden ihre größten Hits

Aber vorher kommt sie am Samstag zum exklusiven Couchkonzert nach Winnenden: Begleitet von ihrem Ehemann Jörg Weißelberg an der Gitarre sowie Fabian Richter am Keyboard und der Multiinstrumentalistin Charly Klauser spielt sie zwei Stunden lang ihre größten Hits wie „Sing!“, „Rock my Life“, „Break On through“ oder „Rockin’ on Heaven’s Floor“. Einlass ist am Samstag, 21. September, um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Auch als Schauspielerin sehr erfolgreich: Jeanette Biedermann – hier bei Dreharbeiten im Jahr 2020 mit ihrem Kollegen Peter Ketnath am Set der „SOKO Stuttgart“. Foto: Inka Gösmann (Bavaria Fiction)

Und schon mal vormerken: Am 19. Oktober findet ein weiteres Couch-Konzert in Winnenden statt, dann spielt Kamrad ein Akustik-Set in der Hermann-Schwab-Halle.

Karten für das Konzert mit Jeanette Biedermann am Samstag, 21. September, gibt es ab 38 Euro im Internet unter der Adresse www.couch-konzert.de . Zusätzlich wird es eine Abendkasse geben, so die Veranstalter.