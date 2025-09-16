Am Samstag in Stuttgart: Deutsche Bahn versteigert Fahrräder

Rund 80 Fundstücke kommen am Bahnhof Bad Cannstatt unter den Hammer. Das Mindestgebot: Fünf Euro.
Wer bietet mehr? Am Samstag, 20. September, findet auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Cannstatt zwischen 10 und 15 Uhr eine Fahrradversteigerung der Deutschen Bahn (DB) statt. Insgesamt werden rund 80 Fundstücke versteigert. Darunter sicher auch so manches Schnäppchen. Neben Cityrädern, Mountainbikes und Rennrädern kommt unter anderem auch ein gebrauchtes Fahrrad der bekannten Marke „Cannondale“ unter den Hammer.