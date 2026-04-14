Am Rande der Sondierungen: Wird das nun eine Freundschaft? Cem und Manu sind jetzt per „Du“

Die Einigung auf Koalitionsverhandlungen hat auch im Verhältnis zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir etwas bewegt. Ganz so leicht geht das „Du“ aber noch nicht von den Lippen.
Dem aufmerksamen Zuhörer entging das kleine Pflänzchen des Vertrauens nicht. Der künftige Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und sein Vize Manuel Hagel (CDU) sind inzwischen beim Du angelangt. Offenbar so frisch, dass Cem Özdemir das gleich wieder vergaß: Auf die Frage eines Journalisten, ob damit auch Vertrauen gewachsen sei, verrutschte das gleich wieder. „Wollen Sie anfangen“?, fragte Özdemir am Dienstag und Hagel antwortete grinsend: „Ja Cem.“