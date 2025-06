Am Münchner Flughafen: Mann gibt Marihuana an Schülerpraktikant von Polizei

Mann gibt Marihuana an Schülerpraktikant von Polizei

Am Münchner Flughafen

1 Der Mann übergab das Tütchen mit Marihuana an einen Schülerpraktikanten der Bundespolizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Ingo Wagner

Am Münchner Flughafen steckt ein 39-Jähriger einem Jugendlichen ein Tütchen mit Marihuana zu. Dumm für den Mann: Der Jugendliche war ein Schülerpraktikant der Bundespolizei.











Link kopiert



Ein 39-jähriger Mann hat einem Jugendlichen am Münchner Flughafen im Vorbeigehen ein Tütchen mit Marihuana übergeben. Zu seinem Pech handelte es sich bei dem 16-Jährigen um einen Schülerpraktikanten der Bundespolizei, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der 16-Jährige und weitere Praktikanten behielten den 39-Jährigen nach der Übergabe im Blick, so dass Polizisten ihn kontrollieren konnten.