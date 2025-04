Am Kappelberg in Fellbach: Verwirrungen wegen zwei ähnlich klingender Wein-Events

Am Kappelberg in Fellbach

1 Wanderung auf dem Fellbacher Kappelberg – am Sonntag gibt’s hierzu vielerlei Gelegenheiten. Foto: Fellbacher Weingärtner

Nahezu gleichzeitig finden am Sonntag, 27. April, am Kappelberg in Fellbach äußerst ähnlich klingende Events von verschiedenen Veranstaltern statt: „Walk & Talk“ heißt die eine, „Walk of Wine“ die andere am Nachmittag.











Wo bin ich hier überhaupt, und wenn ja, wie viele? Die Konfusion bei Menschen, die am Sonntag, 27. April, in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) was erleben wollen, dürfte derzeit kaum größer sein. Wo soll ich denn nun eigentlich hin? Dabei klingen beide Events doch fast identisch: „Walk & Talk“ heißt die eine, „Walk of Wine“ die andere. Für beide sind Wanderungen am Kappelberg anberaumt? Und dazwischen liegen gerade mal ein paar Stunden?