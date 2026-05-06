Am Hauptbahnhof Stuttgart: Mann fällt aufs Gleis – Zeugen gesucht

Ein Mann stürzt am Hauptbahnhof plötzlich vor einem Schienenschleifzug auf die Gleise. Der Zug kann rechtzeitig bremsen, dennoch verletzt sich der Mann schwer. Wie kam es dazu?
Ein 51-jähriger Mann ist am Dienstagmittag an der Stadtbahnhaltestelle Arnulf-Klett-Platz auf die Gleise gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann lief gegen 13 Uhr schwankend entlang der Bahnsteigkante des Gleises 4, an dem die Linien U5, U6, U7, U 12 und U 15 sowie die Oldtimerlinie Richtung Schlossplatz abfahren.