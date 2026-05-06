Am Hauptbahnhof Stuttgart: Mann fällt aufs Gleis – Zeugen gesucht

Ein Mann stürzt am Hauptbahnhof plötzlich vor einem Schienenschleifzug auf die Gleise. Der Zug kann rechtzeitig bremsen, dennoch verletzt sich der Mann schwer. Wie kam es dazu?

Ein 51-jähriger Mann ist am Dienstagmittag an der Stadtbahnhaltestelle Arnulf-Klett-Platz auf die Gleise gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann lief gegen 13 Uhr schwankend entlang der Bahnsteigkante des Gleises 4, an dem die Linien U5, U6, U7, U 12 und U 15 sowie die Oldtimerlinie Richtung Schlossplatz abfahren.

Als der Fahrer des anfahrenden Oldtimerschienen-Schleifzuges dies bemerkte, bremste er seinen Zug nach dem Anfahren direkt wieder ab. Schließlich fiel der 51-Jährige zwischen den Wagen der Bahn auf die Gleise.

Der Mann kletterte selbstständig aus dem Gleisbett und die alarmierten Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.