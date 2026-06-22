Hubert Fella hat sich bei seinen Instagram-Followern gemeldet und eine gute Nachricht überbracht: Am Dienstag kann er seine Reha beenden und "nach fünf Wochen endlich wieder heim".
Dschungelcamp-Star Hubert Fella (58) hatte sich nach einer fünfstündigen Operation am Kopf Anfang Juni in eine Rehaklinik im bayerischen Bad Kissingen begeben. Jetzt kann er seinen Fans eine positive Botschaft überbringen: "Hallo meine Lieben, ich wünsch euch einen schönen Wochenstart, ich darf morgen Dienstag heim und freue mich wie ein kleines Kind, nach fünf Wochen endlich wieder heimzukommen", berichtet der Realitystar am Montag in einem Instagram-Post. Er habe zwei Wochen im Krankenhaus in Bad Neustadt und drei Wochen Rehabilitation in Bad Kissingen hinter sich gebracht.