Influencer sind allgegenwärtig. Auf Social Media setzen sie Trends und zeichnen Schönheitsideale. Ihre Vorreiter waren Bloggerinnen, die sich ebenfalls den Themen Beauty und Lifestyle widmeten. "Requiem for Selina" erzählt eine Geschichte aus dieser Zeit und wirft einen teils düsteren Blick darauf.

Jahre bevor es Instagram, TikTok und Co. gab, war das Zeitalter der Blogs. Die erste Gelegenheit im noch jungen Internet, sich selbst im perfekten Licht der Welt zu präsentieren. Die sechsteilige Serie "Requiem for Selina" widmet sich dieser Zeit vom Aufstieg der ersten Beauty-Influencerinnen. Am 3. Februar bringt ZDFneo die norwegische Produktion ins deutsche Fernsehen.

Darum geht es in der Dramaserie "Requiem for Selina" ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Die Geschichte der Beauty-Bloggerin Selina (Elli Rhiannon Müller Osborne, 24) beginnt in der norwegischen Provinz Anfang der 2000er Jahre. Der Teenager wird in der Schule gemobbt und träumt von einem Leben in Ruhm und Schönheit. Für dieses Ziel zahlt Selina einen hohen Preis, denn diesen Traum könne sie nur mit makelloser Schönheit erreichen, wie sie glaubt.

Selina ist noch ein Teenager, als sie ihren Beauty-Blog unter dem Pseudonym "Celina Isabelle" beginnt. Sie schreibt über sich und ihr Leben, bleibt dabei aber oft nicht bei der Wahrheit und wird auch gerade wegen ihres Blogs zum Ziel von Anfeindungen ihrer Mitschülerinnen. Besonders in den ersten Episoden kann man als Zuschauerin oder Zuschauer durchaus Mitleid mit dem Mädchen haben, das glaubt, sein Wert sei von Schönheit abhängig. Doch je weiter Selina in der skandinavischen Blogger-Szene aufsteigt, desto skrupelloser wird sie. Andererseits wird sie auch zum Spielball jener, die erkannt haben, wie man mit ihr Geld verdienen kann.

Teils düsterer Blick mit einem Hauch Zynismus

Durch die Handlung führt eine Erzählerinnenstimme aus dem Off, die distanziert und zuweilen auch zynisch über Selinas Leben erzählt. Zuweilen springt sie in der Geschichte auch mal hin und her - greift vor und rudert wieder zurück. Dabei zeichnet die Serie allgemein ein sehr düsteres Bild, in dem hier und da auch Übertreibungen stattfinden, zumindest möchte man hoffen, dass es sich um eine handelt.

Rückblicke, etwa in Selinas Kindheit in den 1990er und 2000er Jahren, setzen sich optisch durch entsprechendes Bilddesign schön ab. Bei der Zeitreise macht sich Liebe zum Detail bemerkbar, etwa auch bei der Gestaltung von Selinas Jugendzimmer.

Die Produktion "Requiem for Selina" konnte in ihrer Heimat bereits Preise absahnen. So wurde sie bei der norwegischen Preisverleihung der Fernsehindustrie mit einem "Gullruten Award" als beste Dramaserie ausgezeichnet. Selina-Darstellerin Elli Rhiannon Müller Osborne gewann ebenfalls eine Trophäe als beste Hauptdarstellerin.

ZDFneo zeigt am 3. Februar ab 22:35 Uhr alle sechs Folgen. Am selben Tag wird die Serie auch im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung gestellt.