Influencer sind allgegenwärtig. Auf Social Media setzen sie Trends und zeichnen Schönheitsideale. Ihre Vorreiter waren Bloggerinnen, die sich ebenfalls den Themen Beauty und Lifestyle widmeten. "Requiem for Selina" erzählt eine Geschichte aus dieser Zeit und wirft einen teils düsteren Blick darauf.
Jahre bevor es Instagram, TikTok und Co. gab, war das Zeitalter der Blogs. Die erste Gelegenheit im noch jungen Internet, sich selbst im perfekten Licht der Welt zu präsentieren. Die sechsteilige Serie "Requiem for Selina" widmet sich dieser Zeit vom Aufstieg der ersten Beauty-Influencerinnen. Am 3. Februar bringt ZDFneo die norwegische Produktion ins deutsche Fernsehen.