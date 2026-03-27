Altkleider-Sammlung im Südwesten: Warum Hunderte Container verschwinden – und wo der Staat mit Geld einspringt

Wer Altkleider in einem Container loswerden möchte, muss je nach Wohnort längere Strecken zurücklegen. DRK und Co. haben die Sammlungen mancherorts komplett eingestellt.
Wer seinen Kleiderschrank ausmistet und die noch brauchbaren Klamotten nicht einfach im Hausmüll entsorgen möchte, ist dankbar über Altkleider-Container vor Ort: Kleidungsstücke in einen Sack – und im besten Fall ab auf die Reise zu einem neuen Besitzer oder zu einem neuen Leben als Putzlappen. Doch diese Kreislaufwirtschaft steckt tief in der Krise: Die gemeinnützigen Sammelorganisationen klagen über Müll in den Containern, Fast Fashion und unbrauchbare Billigware von chinesischen Plattformen wie Temu, die kaum mehr wiederverwendet werden können. Oft ein Verlustgeschäft.