Altkanzlerin in Stuttgart: Angela Merkel sorgt für Schlange über den Kleinen Schlossplatz hinweg

1 Wohin diese Schlange führt? Zu Angela Merkel, die am Dienstagnachmittag im vierten Stock des Buchhauses Thalia/Wittwer signiert – die Schlange geht immer Inneren auch noch über die Treppen nach oben. Foto: privat

Mit so einem Ansturm auf die Altkanzlerin hat Rainer Bartle, der Chef von Thalia/Wittwer, nicht gerechnet. Die Schlange zu Angela Merkel führt quer über den Kleinen Schlossplatz.











„Freiheit“, so heißt das Buch, in dem Angela Merkel zurück auf ihr Leben in zwei deutschen Staaten blickt. Dass die CDU-Politikerin, die bis Dezember 2021 Bundeskanzlerin war, noch immer sehr beliebt ist, zeigt sich am Dienstagnachmittag in Stuttgart. Rainer Bartle, der Geschäftsführer von Thalia/Wittwer, hat den hohen Besuch „mit Bedacht“, wie er sagt, im vierten Stock zum Signieren platziert – direkt in der Fachbuchabteilung bei den Werken zur Physik.