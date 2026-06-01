Altes Schauspielhaus: Die Power der Gastarbeiterinnen

Gastarbeiter-Frauen standen bisher eher im Schatten. Im neuen Stück „Die Optimistinnen“ im Alten Schauspielhaus ändert sich das.
. „Istanbul“ im Alten Schauspielhaus – klingelt da etwas? Vermutlich schon, denn das gleichnamige Theaterstück mit Liedern der türkischen Starsängerin Sezen Aksu war vor drei Jahren ein Kassenschlager. Rund 22.000 Besucher sahen die tragikomische, augenöffnende Geschichte rund um den Gastarbeiter Klaus Gruber aus dem strukturschwachen Stuttgart, der in den 1960er Jahren vom Wirtschaftswunderland Türkei angeworben wird, zum Arbeiten nach Istanbul geht und dort versucht, sich zu integrieren. Verkehrte Welt.