Entspannte Trips zum Vatertag ohne großen Planungsaufwand: An Bergseen, auf Radwegen oder im Klettergarten stehen Natur, Bewegung und gemeinsame Zeit im Fokus.
In vielen Regionen hat sich der Vatertag längst vom klassischen Bollerwagenklischee entfernt. Während früher der Weg ins nächste Bierlokal oder zu Partyhochburgen wie dem Ballermann auf Mallorca im Mittelpunkt stand, zeichnet sich seit einigen Jahren ein anderer Trend ab: Männer- und Freundesgruppen suchen verstärkt nach gemeinsamen Erlebnissen, die weniger Planung erfordern, dafür aber mehr Substanz bieten. Natur, Bewegung und gemeinsames Abschalten ersetzen dabei das laute Dauerfeiern zunehmend.