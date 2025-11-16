Jochen Schweizer (68) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über eine bevorstehende Operation am Knie gesprochen. Demnach werde sich der Unternehmer und Extremsportler am 24. November der OP unterziehen. Auch die Gründe für den Eingriff hat Schweizer, den TV-Zuschauer auch als ehemaligen Investor der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" kennen, in dem Gespräch geschildert.

Die Knieprothese, mit der er seit einem Kajakunfall 1984 lebt, ist zerbrochen und um 45 Grad gekippt. Der 69-Jährige hätte sich deshalb schon im August operieren lassen sollen. Doch der Krankenhausaufenthalt musste warten, denn Schweizer wollte sich noch um sein Solarstrom-Projekt in seiner Event-Location kümmern. "Ich wollte immer, dass meine Arena sich selbst versorgt", erklärt Schweizer. Am 21. Januar zur Einweihung wolle er dabei sein. "Auf Krücken. Aber ich werde da sein."

Jochen Schweizer: "Ich habe volles Vertrauen"

Bei der OP in München werden laut "Bild" lange Titanstifte in Ober- und Unterschenkel eingesetzt, um darauf ein neues künstliches Knie anzubringen. "Ich habe volles Vertrauen", zeigt sich der Unternehmer optimistisch. "Aber es ist natürlich ein Eingriff, der mich erst einmal komplett aus dem Rennen nimmt. Zwei Monate werde ich ausfallen." Schweizer überlässt bis zur OP nichts dem Zufall.

Zum einen absolviert er tägliche Einheiten im Fitnessstudio. "Ich trainiere auch mit dem zerstörten Knie, mit ganz wenig Gewicht", erklärt er. "Das tut weh, klar. Aber ich muss meinen Körper auf die OP vorbereiten." Zum anderen hat er bereits seine Reha am Thiersee vollständig organisiert. Das große Ziel: Weihnachten möchte der Unternehmer zu Hause verbringen.