Jochen Schweizer muss sich Ende November einer Operation unterziehen. Bei dem Eingriff wird seine beschädigte Knieprothese entfernt. Auf die OP bereitet sich Schweizer akribisch vor.
Jochen Schweizer (68) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über eine bevorstehende Operation am Knie gesprochen. Demnach werde sich der Unternehmer und Extremsportler am 24. November der OP unterziehen. Auch die Gründe für den Eingriff hat Schweizer, den TV-Zuschauer auch als ehemaligen Investor der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" kennen, in dem Gespräch geschildert.