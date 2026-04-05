Der Biber ist zurück. Für die örtlichen Behörden ist das nicht ausschließlich ein Grund zur Freude – wie ein Fall in Altbach zeigt.
Lange war der pummelige Vierbeiner nahezu ausgerottet. Seit einigen Jahren kehrt er aber in seine angestammte Heimat zurück – nicht immer zur Freude der örtlichen Behörden. Angenagte Bäume können ein Sicherheitsrisiko sein, beispielsweise im Heinrich-Mayer-Park in Altbach. „Der Park ist ein beliebtes Ausflugsziel“, weiß Altbachs Grünflächenamtsleiter Mario Flietner. Der Gemeinde obliegt die Verkehrssicherungspflicht. Sobald die Temperaturen wieder steigen, werden wieder viele Menschen die grüne Oase zum Verweilen, picknicken und für Freizeitaktivitäten mit Kindern nutzen.