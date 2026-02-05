2026 rücken Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Niall Horan wieder ins Rampenlicht. Die ehemaligen One-Direction-Mitglieder machen mit neuer Musik und großen Konzertreisen auf sich aufmerksam.
Vor über 16 Jahren wurden Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson als One Direction weltbekannt. 2016 legten sie eine Pause auf unbestimmte Zeit ein - kurz nachdem Malik die Band verlassen hatte. Seitdem verfolgen sie Solokarrieren. Auch Liam Payne hatte vor seinem Tod ein Soloalbum veröffentlicht. War es in den vergangenen Jahren still um einige der Ex-Boyband-Stars geworden, steht 2026 ganz im Zeichen der vier Sänger. Das haben sie für dieses Jahr geplant.