Vor über 16 Jahren wurden Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson als One Direction weltbekannt. 2016 legten sie eine Pause auf unbestimmte Zeit ein - kurz nachdem Malik die Band verlassen hatte. Seitdem verfolgen sie Solokarrieren. Auch Liam Payne hatte vor seinem Tod ein Soloalbum veröffentlicht. War es in den vergangenen Jahren still um einige der Ex-Boyband-Stars geworden, steht 2026 ganz im Zeichen der vier Sänger. Das haben sie für dieses Jahr geplant.

Louis Tomlinson meldet sich nach vier Jahren zurück Den Anfang machte Louis Tomlinson, der bereits im vergangenen September sein drittes Album "How Did I Get Here?" ankündigte und am 23. Januar dieses Jahres veröffentlichte. Sein vorheriges Album war 2022 erschienen. Für die neue LP habe er sich bewusst Zeit nehmen wollen, erklärte Tomlinson im Interview mit "NME". "Ich musste Fehler machen und Risiken eingehen, um herauszufinden, wo die Grenzen der Platte lagen." Nur so habe das Album Tiefe erhalten können.

Ab März geht Tomlinson mit "How Did I Get Here?" auf Tour und kommt auch nach Deutschland. Am 23. März steht er bei der Auftaktshow in Hamburg auf der Bühne. In Berlin macht er am 1. April Halt, am Tag darauf singt er in Köln. Ein Konzert in München ist für den 17. April geplant.

Harry Styles feiert Comeback mit großer Tour

Das größte Comeback feierte Harry Styles. Fast vier Jahre mussten Fans auf neue Musik warten, bevor er im Januar das neue Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." für den 6. März ankündigte. Als erste Single koppelte er "Aperture" am 23. Januar aus. Der poppige Dance-Track sorgte jedoch für gemischte Reaktionen: Zeigten sich die einen begeistert, konnten sich andere mit dem neuen Sound noch nicht richtig anfreunden.

Live wird Styles den Track und das übrige neue Songmaterial ab März vorstellen. Sein Tour führt ihn in Städte wie Amsterdam, London und São Paulo, wo er jeweils an mehreren Abenden auf der Bühne steht. Auch eine 30 Konzerte umfassende Residenz im Madison Square Garden in New York City ist geplant. Mit dieser stellte er bereits im Vorfeld einen Rekord auf: Noch nie gab es so viele Registrierungen für den Ticketvorverkauf einer Residenz.

Für seine Konzerte müssen seine Anhänger jedoch tief in die Tasche greifen. Laut "The Independent" kosteten Sitzplatztickets für eine Show im Londoner Wembley Stadion bis zu rund 466 britische Pfund (ca. 535 Euro), Stehtickets bis zu 279 Pfund (ca. 320 Euro). Mit einem Konzert in Manchester will Styles seine Fans jedoch offenbar besänftigen. Die Tickets für die Show am 6. März sollen jeweils nur 20 Pfund (rund 23 Euro) kosten, teilte er auf Instagram mit.

Neue Musik von Zayn Malik und Niall Horan

Zayn Malik startete mit einer Residenz in Las Vegas ins neue Jahr. Bei seiner ersten Show performte er vier neue Songs, wie "People" berichtete. Nur zwei Wochen später kündigte er sein neues Album "Konnakol" an. "Es ist wieder so weit, ich hatte das Glück, mein fünftes Studioalbum aufzunehmen...", schrieb er auf Instagram zum Albumcover. Am 17. April erscheint die Platte, schon am morgigen Freitag gibt es mit der Single "Die For Me" einen ersten Vorgeschmack.

Auch Niall Horan ist ab Freitag auf einem neuen Song zu hören. Der ehemalige Boygroup-Star und Songwriter Myles Smith arbeiteten für den Kollabo-Song "Drive Safe" zusammen. Und auch ein neues Album hat Horan in der Pipeline. In einem "People"-Interview erzählte er, er habe "ein schönes Jahr im Studio" verbracht. Zur Musik verriet er: "Es fühlt sich an wie das Album eines 32-Jährigen, was es so von mir zuvor noch nicht gab."