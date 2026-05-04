Chrom, Benzinduft und Fachgespräche: In Allmersbach im Tal hat die Oldtimer-Szene am Sonntag die Saison eröffnet. Vom Hot Rod bis zum Youngtimer ist alles dabei.

Oldtimer, Hot Rods und Youngtimer lockten am Sonntag zahlreiche Autofans nach Allmersbach im Tal. Zur Saisoneröffnung wurde die Hüfteläckerstraße zum Treffpunkt für Liebhaber klassischer Fahrzeuge – und soll es künftig regelmäßig bleiben. Die Genuss- und Eventlocation NaturReich von Meike Höfliger mit ihrer „Imkerei am Turm“ verwandelte sich für einen Tag in ein Mekka für Oldtimer- und Youngtimerfreunde – das Summen der Bienen wich dem Brummen der Motoren.

Chrom blitzte in der Sonne, Lackflächen spiegelten Himmel und Wolken, dazwischen der Duft von Benzin und ein Hauch von Nostalgie. Dutzende Automobilisten kamen schnell ins Gespräch: über Baujahre, seltene Ersatzteile, über die richtige Pflege – und über die kleinen Macken, die jedes Fahrzeug mit Charakter mitbringt.

Manche Motorhaube blieb geöffnet, als Einladung zum Fachsimpeln. Hier wurde geschaut, gestaunt, erklärt – und immer wieder anerkennend genickt. Die Spannweite war groß: vom Hot Rod aus dem Jahr 1928 bis zu Youngtimern aus den späten 90ern und frühen 2000ern. Dazwischen Klassiker aus fünf Jahrzehnten die Kultstatus haben.

Treffpunkt für Autofans im Rems-Murr-Kreis

Genau darin liegt der Reiz solcher Treffen: Es geht nicht nur um Vergangenheit, sondern auch um die Leidenschaft für Technik, Design und das Fahren selbst. Und während sich Generationen von Autofans zwischen den Reihen mischen, zeigt sich am Ende ganz nebenbei: Man ist nicht zu jung für einen Oldtimer – und nie zu alt für einen Youngtimer.

Die Autofans treffen sich ab sofort immer mittwochs ab 18 Uhr im NaturReich an der Hüfteläckerstraße 3 in Allmersbach im Tal.