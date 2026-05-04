Chrom, Benzinduft und Fachgespräche: In Allmersbach im Tal hat die Oldtimer-Szene am Sonntag die Saison eröffnet. Vom Hot Rod bis zum Youngtimer ist alles dabei.
Oldtimer, Hot Rods und Youngtimer lockten am Sonntag zahlreiche Autofans nach Allmersbach im Tal. Zur Saisoneröffnung wurde die Hüfteläckerstraße zum Treffpunkt für Liebhaber klassischer Fahrzeuge – und soll es künftig regelmäßig bleiben. Die Genuss- und Eventlocation NaturReich von Meike Höfliger mit ihrer „Imkerei am Turm“ verwandelte sich für einen Tag in ein Mekka für Oldtimer- und Youngtimerfreunde – das Summen der Bienen wich dem Brummen der Motoren.