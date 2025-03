Allianz MTV Stuttgart: Zwei Ex-Trainer, zwei Freunde – und zwei Rivalen

1 Ein Bild aus gemeinsamen Tagen bei Allianz MTV Stuttgart: Chefcoach Guillermo Naranjo Hernandez (li.) und sein Co-Trainer Giannis Athanasopoulos in der Saison 2016/17 in der Scharrena. Foto: Baumann/Julia Rahn

Giannis Athanasopoulos und Guillermo Naranjo Hernandez trainierten früher erfolgreich die Volleyballerinnen von Allianz MTV und treffen sich nun wieder. Es geht um den Einzug ins Finale des europäischen CEV-Cups.











Link kopiert



Manchmal kann die Freude über Siege, sind sie auch noch so schön, nicht sonderlich lange ausgekostet werden – weil gleich die nächste wichtige Aufgabe ansteht. Die Volleyballerinnen von Vasas Budapest gewannen am frühen Sonntagabend durch einen 3:1-Erfolg (21:25, 25:22, 25:20, 25:18) gegen KNRC aus Kaposvar den ungarischen Pokal, doch gefeiert hat das Team von Trainer Giannis Athanasopoulos nur kurz. Denn schon an diesem Dienstag (17 Uhr) geht es weiter, mit einer Partie, die für den Coach ganz besonders brisant ist.