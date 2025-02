Allianz MTV Stuttgart: Wird Kim Renkema Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga?

1 Hat eine neue Aufgabe im Blick: Kim Renkema. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die frühere Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart und Geschäftsführer Aurel Irion könnten sich schon bald wieder gegenübersitzen – dann auf unterschiedlichen Seiten des Schreibtisches.











Bisher hat sich Kim Renkema, die frühere Sportdirektorin des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, auf ihren Kanälen in den sozialen Medien zur gescheiterten Vertragsverlängerung und der vorzeitigen Trennung nicht geäußert. An diesem Montag beendete sie ihr Schweigen – mit einem Video. Darin spricht sie über die „unvergessliche Zeit“, die sie 14 Jahre lang als Spielerin und Sportchefin in Stuttgart erlebt habe. Und sie wendet sich an die Anhänger des Triple-Siegers. „Ihr Fans seid wie eine Familie für mich“, sagt Renkema (37), „ich nehme Euch in meinem Herzen mit.“