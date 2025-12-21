Allianz MTV Stuttgart: Weiße Weste der Volleyballerinnen ist Geschichte

1 Auch gegen den USC Münster können die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart jubeln (Archivbild). Foto: Baumann/Julia Rahn

Allianz MTV Stuttgart bleibt in der Bundesliga ungeschlagen, muss sich gegen Münster aber erstmals strecken.











Im neunten Saisonspiel hat die blütenweiße Weste von Allianz MTV Stuttgart ihren ersten kleinen Fleck erhalten: Nach acht Siegen ohne Satzverlust in der Liga nahm der USC Münster dem Team von Trainer Konstantin Bitter beim 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 27:25)-Erfolg erstmals in dieser Saison einen Satz ab und zeigte, warum das Team in der eigenen Halle mit Dresden und Schwerin die beiden anderen Spitzenteams der Liga jeweils bezwingen konnte. Doch Bitter war glücklich, dass seinem Team so viel Widerstand entgegenschlug: „Jetzt haben wir auch mal zeigen können, dass wir kämpfen und mit personellen Wechseln was bewirken können“, kommentierte Bitter den neunten Sieg im neunten Saisonspiel.