Allianz MTV Stuttgart: Weiße Weste der Volleyballerinnen ist Geschichte
Auch gegen den USC Münster können die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart jubeln (Archivbild). Foto: Baumann/Julia Rahn

Allianz MTV Stuttgart bleibt in der Bundesliga ungeschlagen, muss sich gegen Münster aber erstmals strecken.

Im neunten Saisonspiel hat die blütenweiße Weste von Allianz MTV Stuttgart ihren ersten kleinen Fleck erhalten: Nach acht Siegen ohne Satzverlust in der Liga nahm der USC Münster dem Team von Trainer Konstantin Bitter beim 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 27:25)-Erfolg erstmals in dieser Saison einen Satz ab und zeigte, warum das Team in der eigenen Halle mit Dresden und Schwerin die beiden anderen Spitzenteams der Liga jeweils bezwingen konnte. Doch Bitter war glücklich, dass seinem Team so viel Widerstand entgegenschlug: „Jetzt haben wir auch mal zeigen können, dass wir kämpfen und mit personellen Wechseln was bewirken können“, kommentierte Bitter den neunten Sieg im neunten Saisonspiel.

 

Allianz MTV Stuttgart eiskalt

Zu Beginn schien aber auch diese Partie wieder business as usual für Allianz MTV zu werden: Mit hohem Aufschlagdruck brachte Stuttgart die Gastgeberinnen in den ersten beiden Sätzen immer wieder in Bedrängnis, die kaum in aussichtsreiche Angriffspositionen kamen. Im dritten Durchgang stabilisierte Münster seine Annahme jedoch und fand in der 17-jährigen Franziska Heil eine Spielerin, die im Angriff unbeschwert aufspielte. „Wir haben uns dadurch stressen lassen und nicht mehr zielgerichtet genug gespielt“, monierte Bitter den Auftritt des eigenen Teams. Auch im vierten Satz hielt Münster sein Niveau, doch nach einem technischen Fehler des USC nutzte Allianz MTV seine Chance eiskalt. Da am kommenden Samstag das Heimspiel gegen Schwerin ansteht, wird bei Allianz MTV auch an manchen Feiertagen trainiert.

 