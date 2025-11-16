Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht wird bei Allianz MTV Stuttgart im Volleyball-Derby in 59 Minuten mit 0:3 abgefertigt. Manager Michael Kaiser ist aber stolz auf die Fan-Kultur.
An den Fans lag es nicht. Die blaue Wand der Binder Blaubären Flacht feierte jeden Block und jeden Punkt ihrer Mannschaft bei der Bundesliga-Partie in der Stuttgarter Scharrena frenetisch. „Unsere gut 300 Fans waren zeitweise so laut, dass man sich fragen konnte, wer die Heimmannschaft ist“, meinte Manager Michael Kaiser. Das seien die Werte, die die Blaubären tragen, und auf denen man die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln wolle, fügte er hinzu.