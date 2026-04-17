Allianz MTV Stuttgart: Keine Spiele in der Königsklasse – das schmerzt

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben nicht nur das DM-Finale verpasst, sondern dadurch auch die Champions League – was Trainer Konstantin Bitter sehr bedauert.
Das erste Play-off-Duell um die Meisterschaft war ziemlich einseitig. Die Volleyballerinnen des VfB Suhl schlugen den Dresdner SC unerwartet klar mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:16), die zweite Partie findet an diesem Samstag (19 Uhr) statt. Unabhängig davon, wie die Finalserie ausgeht, steht jetzt schon fest, dass die beiden Clubs nächste Saison in der Champions League spielen werden. Im Gegensatz zu Allianz MTV Stuttgart.