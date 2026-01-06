Allianz MTV Stuttgart: Erste Saisonniederlage für Stuttgarts Volleyballerinnen – in der Türkei

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart unterliegen im Achtelfinal-Hinspiel des CEV-Pokals bei THY Istanbul mit 2:3 – vor einer gespenstischen Kulisse.
Auf internationalem Parkett hat Allianz MTV Stuttgart die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Der Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga unterlag im Achtelfinal-Hinspiel des CEV-Pokals bei THY Istanbul nach zweistündiger Spielzeit mit 2:3 (20:25, 21:25, 27:25, 25:19, 9:15). Konstantin Bitter nahm dennoch zwei positive Aspekte aus der Partie mit: „Wir haben einen Punkt gewonnen und wieder einmal gezeigt, dass wir kämpfen und Widerstände überwinden können“, sagte der Cheftrainer.