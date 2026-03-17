Allianz MTV Stuttgart: Ein Abgang, der „weh tut“ – warum Antonia Stautz Stuttgart dennoch verlässt

Sie ist die Kapitänin und eines der Gesichter von Allianz MTV Stuttgart – aber nicht mehr lange. Dann verlässt Antonia Stautz den Volleyball-Bundesligisten. Und geht ins Risiko.
Weil es im Volleyball eher Normalität denn die Ausnahme ist, dass Spielerinnen nach einem Jahr in einem Verein weiterziehen, waren die jüngsten Meldungen von Allianz MTV Stuttgart nicht gerade selbstverständlich. Aber: Der Club wird mit zahlreichen Spielerinnen, die zum aktuellen Team gehören, auch in die neue Saison gehen. Aber eben nicht mit allen. „Wir werden viele Spielerinnen halten“, sagt der Cheftrainer Konstantin Bitter, „es wäre schön gewesen, wenn sie eine davon gewesen wäre.“ Er spricht von: Antonia Stautz.