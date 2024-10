Allianz MTV Stuttgart: Die Wechsel funktionieren – klares 3:0 in Münster

1 Die Auszeichnung für die beste Leistung geht in Münster an Madelyn Robinson. Foto: Imago//Tom Bloch

Zweites Spiel, zweiter deutlicher Sieg: Der Saisonstart der Stuttgarter Bundesliga-Spielerinnen ist perfekt gelungen. Dabei steht in Münster ein komplett neues Team auf dem Feld.











Link kopiert



Besser hätte der Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart nicht in die neue Saison starten können. Auf den neuerlichen Erfolg im Supercup (3:1 gegen den SSC Schwerin) folgten zwei deutliche Siege in der Bundesliga. Erst gab es daheim ein 3:0 gegen Schwarz-Weiß Erfurt, dann am Mittwochabend nach nicht mal 75 Minuten ein weiteres 3:0 (25:21, 25:23, 25:13) beim USC Münster. „Das war ein superstarker Beginn von uns, wir sind sehr zufrieden“, sagte Sportdirektorin Kim Renkema, „erst recht, weil das Spiel in Münster gezeigt hat, dass wir viel wechseln können, ohne an Qualität zu verlieren.“