Allianz MTV Stuttgart: Bitter und Kästner reagieren auf Kritik im „schamlosen Internet“

Nach dem Halbfinal-Aus der Stuttgarter Volleyballerinnen gab es in den sozialen Medien kritische Stimmen – und nun zwei bemerkenswerte Aktionen des Trainers und der Zuspielerin.
Das bittere Saison-Aus der Stuttgarter Volleyballerinnen im Halbfinale der Play-offs liegt drei Wochen zurück, doch es wirkt nach. Nicht nur in der Gedanken- und Gefühlswelt der Beteiligten. Das erfolgsverwöhnte Team hat erstmals erlebt, was auch im Sport längst Teil des Spiels ist: öffentliche Kritik in den sozialen Medien. Hin und wieder gut gemeint, häufig unsachlich, nicht selten verletzend. Die Reaktion darauf? War in zwei Fällen höchst bemerkenswert.